Hatay’ın 90 kardeşi var

Medeniyetler şehri Hatay, büyük felaket sonrası kalkınmada da ‘kardeşliğin’ merkezi oldu.

AK Parti, 235 belediyeyi deprem bölgesinden 7 şehirle kardeş oldu. Yıkıma göre her şehir için hem büyükşehir belediyesi hem il belediyesi hem de ilçe belediyeleri kardeş yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu oyuncularını bölgeye gönderdi. Oyuncular, çocuklara yönelik animasyon gösterileri yapıyor, masal anlatıyor.

Deprem bölgesinde hasarı bir an önce onarmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yapan kardeş belediyeler her ihtiyaca koşuyor.

ALTYAPIDAN YEMEĞE HER ŞEY DÜŞÜNÜLÜYOR

Deprem bölgesinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadın personelleri ilk günden beri canla başla afetzedeler için yemek yapıyor.

Kardeş belediyeler, hasarlı yerlerde çöp, temizlik, altyapı hizmetlerinde çalışmalar yapıyor, depremzedeler için yemek pişiriyor, çocuklara etkinlikler düzenliyor. Bölgede sürekli değişen ihtiyaçların giderilmesi için belediye başkanlarının katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılıyor. Uygulamada en çok kardeş de Hatay için görevlendirildi. Deprem bölgesinin kardeş belediyeleri şunlar:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konteyner Kent’te altyapıyı tamamladı ve parke döşeme işine başladı.

BİRLİKTE AYAĞA KALKACAKLAR

Depremlerle yerle bir olan Hatay için Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli büyükşehir belediyeleri görevlendirildi. Ayrıca 7 il belediyesi ile 79 ilçe belediyesi Hatay’la kardeş yapıldı. Hatay’ın yeniden imarında birlikte 90 kardeş belediye birlikte çalışacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İskenderun’da salgın hastalıklara karşı mücadele için çadırkent ve konteyner alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ SIRADA

Kayseri, Trabzon, Samsun büyükşehir belediyeleri ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’la kardeş oldu. Bu illerin yanı sıra 7 il ve 44 ilçe belediyesinin de kardeş yapılmasıyla Kahramanmaraş’la kardeş olan belediye sayısı 54’ü buldu. Adıyaman için de 3 büyükşehir kardeş belediye ilan edildi. Bunlar Erzurum, Şanlıurfa ve Ordu. Ayrıca 5 il 39 ilçe belediye ile birlikte kardeş belediye sayısı Adıyaman için 47 oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı ile ilgili sıkıntıları gidermek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, konteyner kentin temiz su ve atık su bağlantılarını yapıyor.

MALATYA’YA 28 BELEDİYE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 4 il, 22 ilçe belediyesi olmak üzere Malatya için 28 belediye kardeş ilan edildi. Osmaniye için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 7 ilçe belediyesi kardeş oldu. 1 il olmak üzere 3 ilçe belediyesi de Gaziantep ve ilçeleriyle kardeş ilan edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlük olarak rutin temizlik-ilaçlama çalışmaları yapıyor ve yemek, hijyenik set, soba, yatak-yorgan ve tüm ihtiyaç malzemelerini dağıtıyor.







