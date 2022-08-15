Troll 'haberciler' iş başında: Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktay'ın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar

Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktay'ın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar.

Sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Habercilik adı altında 'trollük' yapan Gökhan Özbek, 2019 yılında gerçekleşen kazada Binali Yıldırım'ın yardım ettiği Caner O. ile, Fuat Oktay'ın geçtiğimiz günlerde yardım ettiği Zeki D. isimli kişinin aynı kişi olduğunu öne sürdü.

Olay, pek çok hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşıldı. Prof. Bengi Başer de yalan haberin yayılmasına destek oldu.

YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE SİLMEDİLER

Yalan haber, kısa sürede Twitter'da gündem olurken, bazı hesaplar gerçeği öğrenince paylaşımı kaldırdı. Bazıları ise yalan olduğunu bile paylaşımlarını silmediler.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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