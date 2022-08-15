Gündem Troll haberciler iş başında Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktayın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar
GÜNÜN YALANI

Troll 'haberciler' iş başında: Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktay'ın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar

Sosyal medyada habercilik adı altında trollük yapan bazı hesaplar, Binali Yıldırım'ın 2019 yılında kaza yapan yardım ettiği yaralı vatandaş ile geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yardım ettiği kişinin aynı olduğunu iddia etti. Gerçek ortaya çıktığında ise paylaşımlarını kaldırıp sessizliğe büründüler.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Troll haberciler iş başında: Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktayın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar
Bu kez Binali Yıldırım ile Fuat Oktay'ın yardım ettiği kişinin aynı olduğu yalanını ortaya attılar.

Sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Habercilik adı altında 'trollük' yapan Gökhan Özbek, 2019 yılında gerçekleşen kazada Binali Yıldırım'ın yardım ettiği Caner O. ile, Fuat Oktay'ın geçtiğimiz günlerde yardım ettiği Zeki D. isimli kişinin aynı kişi olduğunu öne sürdü.

Olay, pek çok hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşıldı. Prof. Bengi Başer de yalan haberin yayılmasına destek oldu.

YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE SİLMEDİLER

Yalan haber, kısa sürede Twitter'da gündem olurken, bazı hesaplar gerçeği öğrenince paylaşımı kaldırdı. Bazıları ise yalan olduğunu bile paylaşımlarını silmediler.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi

Habere değil yalana yasak geldi: BirGün'ün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti
GÜNDEM
Habere değil yalana yasak geldi: BirGün'ün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti
Ünlü sanatçı komşusunakurşun yağdırdı

Ünlü sanatçı komşusuna
kurşun yağdırdı

​Kayseri'de dehşete düşüren olayda üçü ağır beş kişi yaralandı.
Yarım düzine gol attılar

Yarım düzine gol attılar

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 'gol' olup yağdı.
Tarihe geçti

Tarihe geçti

​Arda Güler dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Otomobilde unutulan üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Premier Lig'de <br>olay çıkardı

Premier Lig'de
olay çıkardı

​Liverpool'un yeni yıldızı, rakibine kafa attı.

​Yeni doğan bebeği tarlaya bıraktı.

​Babasının terastan attığı çekyat başına çarpmıştı: Toprağa verildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız.

Abdullah Avcı'dan basın toplantısında esprili yanıt.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.