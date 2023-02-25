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Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağış yalanı çürütüldü

Halk TV'de düzenlenen deprem yardım kampanyasına bağlanarak 40 bin dolar bağış yaptığını söyleyen Meltem Cumbul'un bahsettiği paranın ABD'de kendisinin de şarkı söylediği bir konserde toplandığı ortaya çıktı.

13:33 . 25/02/2023 Cumartesi
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Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağış yalanı çürütüldü.

Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağış yalanı çürütüldü.

Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarıyor. Bu kapsamda devletin attığı adımlara destek olarak birçok sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim de yardım topluyor. Halk TV'de de 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılanlar depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulundu. ABD'de yaşayan oyuncu Meltem Cumbul da o bağışçılardan biriydi.

"40 bin dolar bağışlıyorum"

Yayına New York'tan canlı bağlanan Cumbul, 40 bin dolar bağış yaptığını açıkladı. Cumbul'un bu bağışı yayın sırasında takdir toplarken işin aslı farklı çıktı. Cumbul'un aslında New York'ta depremzedeler yararına katıldığı bir konserde toplanan 40 bin doları kendi bağışıymış gibi açıkladığı ortaya çıktı.

"Sadece 2 şarkı söyledi"

Konuya ilişki konser organizasyonunu yapan kuruluştan bir açıklama yapıldı. Cumbul'un konsere katılarak 2 şarkı söylediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye ve Suriye'de yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, 18 ve 19 Şubat 2023 tarihlerinde New York'ta Drom'da düzenlediğimiz ve 40'a yakın müzisyen, 600 'den fazla katılımcının desteğiyle gerçekleşen Türkiye ve Suriyeli Depremzedelere yardım ve Amerikan kamuoyunda farkındalık yaratmak amacı ile düzenlediğimiz konserlerde toplanan 40,000 dolar, eşit olarak Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh adlı sivil toplum kuruluşlarına aktarılacaktır.

"Meltem Cumbul sadece katkı sağlamıştır"

Türkiye'deki bazı basın organlarında yapılan 40,000 dolarlık bağışın Meltem Cumbul tarafından "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyasına bağışlanacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Meltem Cumbul bu konserlere, sadece Fahir Atakoğlu ile birlikte iki şarkı söyleyerek katkı sağlamıştır. Yapılan prodüksiyon ile başka bir organik bağı yoktur. Yanlış anlaşılma olduğu kanısındayız. Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh kendilerine ulaştırılacak bağışları hem Türkiye'de, hem de Suriye’de ihtiyaç sahiplerine aktaracaklardır. Kamoyuna saygıyla duyurulur."



#Meltem Cumbul
#Halk Tv
#deprem
1 saat önce
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Meltem Cumbul'un 40 bin dolarlık bağış yalanı çürütüldü
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