Çine Çaparı koyunu artık emin ellerde

Dünya üzerinde sadece 130 baş kalan Aydın bölgesine özgü Çine Çaparı cinsi koyuna Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Böylelikle özellikle kıraç, dağlık çevrelerin olumsuz koşullarına iyi uyum sağlayan, az miktarda yemle bakılabilen ve kasaplık olarak değerlendirilmesinin yanı sıra süt verimi de iyi olan Çine Çaparı’nın yok olmasının önüne geçildi. Cinsin, Sakız koyunu örneğindeki gibi çoğaltılarak koyunculuk yapmak isteyen ihtiyaç sahibi kadınlara hibe edilmesi planlanıyor.

25 KOYUN ÇİFTLİKTE KORUMA ALTINDA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kaybolmaya yüz tutan bir genetik kaynağı daha koruma altına aldıklarını belirtip yerli ve milli tarım ve hayvancılık politikalarına devam edeceklerini söyledi. Çine’nin Tatarmemişler Mahallesi’nde koyunculuk yapan Erdoğan Aktürk tarafından sahip çıkılan koyunlardan 25 tanesi Aydın Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından seçilerek Koçarlı’daki Sakız koyunu çiftliğine yerleştirildi. Irkın özelliklerini taşıyan koyunların sağlık kontrolleri yapılırken kıraç, dağlık çevre koşullarına uyum sağlamış cinsin çiftlikteki iyi bir bakıma vereceği verim etkisi de araştırılacak.

TEK BİR ÇİFTLİKTE ÜRETİLİYORDU

Şu anda sadece tek bir çiftlikte üretimine devam edilen Çine Çaparı cinsi koyunu yaşatacaklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çiftlik sahibi Erdoğan Aktürk’e bu cinse sahip çıktığı için de teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu “Çine Çaparı özellikle bundan 20-30 yıl öncesinde kurbanlarda sıklıkla tercih edilen bir koyundu. Farklı ırklarla çiftleştirilip melezlenerek gen havuzlarının bozulması sonucu sayıları azaldı. Bugün dünya üzerinde sadece 130 baş Çine Çaparı kaldı” diye konuştu.

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‘YERLİ IRKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ’

Aydın’ın değerlerinin yok olmasına razı gelmediklerine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Çine Çaparı cinsi koyunların geçmişte özellikle Çine ve Bozdoğan bölgesinde yetiştirildiğini söyledi. “Biz Çine Çaparı koyunumuzu bir genetik kaynak olarak görüyor ve sahip çıkıyoruz” diye sözlerine devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, “Teknolojiyi kullanarak milli değerimizi çoğaltacağız. Bugünü değil yarını düşünüyoruz. Sakız koyunu da bölgede yok olmak üzereydi, şimdi kadınlar tarafından kentin dört bir tarafında besleniyor. Bundan 20 yıl sonra bile Aydın’da Sakız koyunu ve Çine Çaparı yaşıyor olacak” dedi.

‘MİLLİ BİR DEĞERİN KORUNMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ’

Diğer taraftan özellikle Madran Dağı yöresinde yetiştirilmekte olan Çine Çaparı ırkının Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan Karaca öncülüğünde 2004 yılında tescili sağlanmıştı. Milli bir değer olan Çine Çaparı’nın tekrar ekonomiye kazandırılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğinin altını çizen Karaca “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek duyarlığı çok önemli ve çok sevindirici. Bu duyarlık bizleri çok memnun etti. Çünkü bu ırk Aydın’a özgü bir ırk. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemizin yaklaşımına ve milli değerlerimize duyduğu bu yakın ilgiden ve destekten dolayı bu konuda hayatını vakfetmiş bir akademisyen olarak şükran borçluyum” dedi.