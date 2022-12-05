Gündem Çinin Doğu Türkistandaki zulmü İstanbulda protesto edildi
İSTANBUL

Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü İstanbul'da protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti. Sarıyer'deki Çin İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu sahilde toplanan grup, açıklama yapıp dua ettikten sonra dağıldı.

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Haber Merkezi AA
Çinin Doğu Türkistandaki zulmü İstanbulda protesto edildi
​Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü İstanbul'da protesto edildi.

Sarıyer'deki Çin İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu Tarabya sahilinde toplanan grup, ellerinde dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Doğu Türkistanlılar da eyleme katılarak gösteriye destek verdi.AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Çin devletinin, Doğu Türkistan'daki politikalarına tepki gösteren Yaroğlu, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından kopartılarak dar bir coğrafyaya sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanıyla her türlü bağları kesilmektedir." dedi.

Doğu Türkistan halkının birçok temel haktan mahrum bırakıldığını, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığını, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçeklerin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yaroğlu, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin, Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmelerinin önemine değindi.

Açıklamanın ardından Doğu Türkistan için dualar edildi. Grup daha sonra dağıldı.

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