Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

''Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kadın Konferansı 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirveye video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.' dedi.