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Gündem Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelikin dokunulmazlığı kaldırılıyor
POLİTİKA

Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

Cinsel saldırıyla suçlandığı için HDP'den istifa eden Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kurulmuştu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

Haber Merkezi DHA
Tuma Çelik
Tuma Çelik

2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı
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Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

Genel Kurul'dan onay bekliyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

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