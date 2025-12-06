Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çipli akbabalar böyle görüntülendi

Çipli akbabalar böyle görüntülendi

11:026/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kemaliye’de göçmen akbabalar görüntülendi
Kemaliye’de göçmen akbabalar görüntülendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yaban hayatı fotoğrafçıları Osman Topaloğlu ve Arda Topaloğlu tarafından göçmen akbabalar görüntülendi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yaban hayatı fotoğrafçıları Osman Topaloğlu ve Arda Topaloğlu tarafından göçmen akbabalar görüntülendi. Çekilen fotoğraflarda kuşların çip takılarak takip edildiği de fark edildi.

Uzmanlar, çipli bireylerin genellikle göç rotalarının, beslenme alanlarının ve popülasyon sağlık durumlarının izlenmesi amacıyla takip edildiğini belirtiyor.

#Erzincan
#Kemaliye
#akbaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvurular için son günler! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ E-Devlet 1+1 2+1 daire başvuru ekranı