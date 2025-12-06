Çipli akbabalar böyle görüntülendi

Kemaliye’de göçmen akbabalar görüntülendi
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yaban hayatı fotoğrafçıları Osman Topaloğlu ve Arda Topaloğlu tarafından göçmen akbabalar görüntülendi.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yaban hayatı fotoğrafçıları Osman Topaloğlu ve Arda Topaloğlu tarafından göçmen akbabalar görüntülendi. Çekilen fotoğraflarda kuşların çip takılarak takip edildiği de fark edildi.
Uzmanlar, çipli bireylerin genellikle göç rotalarının, beslenme alanlarının ve popülasyon sağlık durumlarının izlenmesi amacıyla takip edildiğini belirtiyor.
#Erzincan
#Kemaliye
#akbaba