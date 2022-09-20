Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Geçtiğimiz mart ayında Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını hastalıklı olduğu iddiasıyla izin almadan kesen İBB, büyük tepki çekmişti. Tedavi edilebileceği öğrenilen ağaçları kesen İBB, yerine yenilerinin dikileceğini açıklasa da 6 ay geçmesine rağmen hala bir adım atmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını hastalıklı olduğu iddiasıyla kesmişti. Bununla yetinmeyen İBB, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağaçlarının köklerinin üzerine bir de beton dökmüştü. İBB'nin kestiği ağaçların tedavi edilebileceği öğrenilirken Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçları izin almadan kesen belediyeye idari para cezası verdi.
"YENİSİNİ DİKECEĞİZ" SÖZÜ YALAN OLDU
Ağaçları kurtarmak yerine kesmeyi tercih eden İBB, büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından İBB tarafından yapılan açıklamada kesilen ağaçların tedavi edilemez olduğu öne sürüldü. İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş’taki kanserli, gövdesi kurumuş, içi çürümüş, tedavi edilmez durumdaki devrilme tehlikesi olan ağaçların yerine yenilerini dikiyoruz. Hastalığın sağlıklı ağaçlara sıçramasını engelliyoruz. Bölgeye 100'ün üzerinde yeni ağaç dikeceğiz"
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DİKİLEN FİDANLARI DA KURUMAYA TERK ETTİLER
Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıklayan İBB, bir kısmının yerine fidan dikse de dikilen fidanlar bakımsızlıktan kurudu. Çırağan Caddesi'nde kökünden kesilen ağaçların yerinin hala boş olduğu görüldü.