Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını hastalıklı olduğu iddiasıyla kesmişti. Bununla yetinmeyen İBB, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağaçlarının köklerinin üzerine bir de beton dökmüştü. İBB'nin kestiği ağaçların tedavi edilebileceği öğrenilirken Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçları izin almadan kesen belediyeye idari para cezası verdi.

"YENİSİNİ DİKECEĞİZ" SÖZÜ YALAN OLDU

Ağaçları kurtarmak yerine kesmeyi tercih eden İBB, büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından İBB tarafından yapılan açıklamada kesilen ağaçların tedavi edilemez olduğu öne sürüldü. İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş’taki kanserli, gövdesi kurumuş, içi çürümüş, tedavi edilmez durumdaki devrilme tehlikesi olan ağaçların yerine yenilerini dikiyoruz. Hastalığın sağlıklı ağaçlara sıçramasını engelliyoruz. Bölgeye 100'ün üzerinde yeni ağaç dikeceğiz"

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DİKİLEN FİDANLARI DA KURUMAYA TERK ETTİLER

Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıklayan İBB, bir kısmının yerine fidan dikse de dikilen fidanlar bakımsızlıktan kurudu. Çırağan Caddesi'nde kökünden kesilen ağaçların yerinin hala boş olduğu görüldü.

FOTOĞRAF 10 Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İstanbul Şubesi'nde İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde kesilen 112 tarihi çınar ağacının katledilmesi sonrasında hazırlanan bilimsel raporu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi mart ayında Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde bulunan 112 çınar ağacını kanser oldukları gerekçesi ile kesmişti. Anıt ağaçların katledilmesinin ardından Bitki Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji uzmanları, Orman Mühendisleri ve vatandaşlar İBB yönetiminin bakım ve tedavisini yapmadığı anıt çınarlarını kasıtlı olarak kuruttuğunu belirterek tepki gösterdi. Katliamın ardından Orman Mühendisleri Odası bilimsel veriler ışığında kesilen tarihi anıt çınarları inceledi. Hazırlanan raporda İBB yönetiminin herhangi bir bilimsel çalışma yapmadan çınar ağaçlarının kasıtlı olarak kurutularak kesildiğine değinildi. Orman Mühendisleri Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından Orman Mühendisleri İstanbul Şubesi'nde yapılan basın açıklamasıyla, hazırlanan rapor kamuoyuna duyuruldu. Türkyılmaz yaptığı açıklamada, \"Orman Mühendisleri Odamız Genel Merkezi tarafından oluşturulan Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulumuzun oluşturduğu alt komisyon marifetiyle mart ayından beri meşgul eden İstanbul'un tarihi çınarlarıyla ilgili süreci inceledi. İBB yönetimi, son 2 yıl içerisinde Çırağan Caddesinde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir.



Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır\" dedi.



Raporun hazırlanmasında ve konun araştırılmasında konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin bulunduğunu belirten Türkyılmaz, \"Hazırlanan raporda, Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır\" ifadelerine yer verdi.



Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate raporun hazırlandığına değinen Türkyılmaz, \"Çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur.



Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.



İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi: Hassasiyet değil katliam İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman iki profesör, bir doktor, iki uzman olmak üzere toplam beş orman mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımıyla tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.



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