Gündem Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında Kimseye garanti gelir vaat etmedim
İSTANBUL

Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

Çiftlik Bank'ın kurucusu tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Aydın savunmasında, “Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Çitlik Bank davasında Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim
Mehmet Aydın

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, 2’si firari 20 sanıklı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Koray Hasgül, Cafer Çolak, 1 müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, sanıklar ile müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

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"İMKAN VERİLİRSE ZARARLARI ÖDEYEBİLİRİM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın, 4 sayfalık yazılı savunma hazırladığını söyledi.

Duruşmada yazılı savunmasını tekrar eden Mehmet Aydın, kimseye garanti gelir vaadinde bulunmadığını, insanları riskler için uyardığını söyleyerek, “Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi.

Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

Duruşma Aydın’ın yazılı savunmasını okumasıyla devam ediyor.

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Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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