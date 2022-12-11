Gündem Çocuk istismarı insanlık dışı bir suç
YEREL GÜNDEM

Çocuk istismarı insanlık dışı bir suç

Altı yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!” değerlendirmesinde bulundu.

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Uğur Duyan Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Çocuk istismarı insanlık dışı bir suç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, “Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!” değerlendirmesinde bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Olaya hızla müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurul’da bakanlığının 2023 bütçesi görüşmelerinde konuştu. Yanık, küçük yaşta tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğuna ilişkin, mağdurun 30 Kasım 2020’de savcılığa müracaat ettiğini, 4 Aralık 2020’de ilk kabul birimine alındığını, 8 Aralık’ta ise kadın konuk evine yerleştirildiğini belirtti. Kürsüde konuşurken, Yanık’a sırtını dönen CHP’li vekiller, ‘istifa’ diye bağırdı. Yanık, “Hiç sırtınızı dönmeyin. Tahammül edemezler çünkü haksızlar, yalan söylediğinizi biliyorsunuz” dedi. Tansiyonun yükselmesi üzerine birleşime verilen aradan sonra konuşmasına devam eden Bakan Yanık, CHP’li belediyelerdeki taciz olaylarının haber kupürlerini kürsüden göstererek, “Siz karanlıksınız” dedi.

İğrenç ve ahlâksız bir suç

Mustafa Şentop.
Mustafa Şentop.
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop, bu tür suçların iğrenç ve en ahlaksız bir suç olduğunu, çok vahim bir konu olduğunu vurguladı. Suçun şahsiliği ilkesine de dikkat çeken Şentop, toplumun bütününü veya bir kesimin tamamını itham eden yaklaşımları yanlış bulduğunu kaydetti.

Çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı
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Çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı

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