Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar

Türkiye 1 haftadır Uşşaki Tarikatı’nın şeyhi olduğunu iddia eden “Fatih Nurullah” takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik alçak istismarını konuşuyor. Şağban, layık olduğu yerini, yani cezaevini boylasa da alçakça taciz üzerinden hem 500 yıllık Uşşaki Tarikatı, hem de tüm tarikatlar hedef tahtasına konuluyor. Peki kendisini ‘Mehdi’ ilan eden, “Elimi öpen cennete gider” diyecek kadar İslam’dan uzak olan Eyüp Fatih Şağban kimdir? Bu sorunun cevabını ararken; karşımıza 28 Şubat sürecinin karanlık yüzleri Ali Kalkancı ve Müslüm Gündüz, yabancı istihbarat örgütlerinin kontrolündeki Fetullah Gülen gibi bir profil çıkıyor.

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TARİKATLARDAN KOVULDU

Sivas’ta doğup ailesiyle birlikte İstanbul’a göçen, liseyi burada okuyup güreşe merak salan Şağban, eğitimini Spor Akademisi’nde tamamlıyor ve güreşte bazı dereceler elde ediyor. Akademi yıllarından sonra tarikatlara merak saran Şağban, Nakşibendi tarikatının bir koluna intisap edip bir süre ders alıyor, ama iddiaya göre şeyh olma hırsı ve edep dışı davranışları nedeniyle tarikattan uzaklaştırılıyor. Bu defa rotayı Uşşaki Tarikatı’na çeviren Şağban, merkezi İstanbul-Kasımpaşa’daki tarikata girerek Sıddık Naci Eren Hocaefendi’nin sohbetlerine katılmaya başlıyor. Bizzat tanıklık edenlerin verdiği bilgilere göre daha ilk günlerden uygunsuz davranışları ile dikkat çeken Şağban, uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmese de “kapına geleni çevirme” düsturuyla tarikattan atılmıyor. Gözünü şeyhlik postuna diken Şağban, ilerleyen zamanlarda kendi dergahını açmak için Eren Hocaefendi’den icazet istiyor. Ancak yeterli olgunluğa erişmediği gerekçesiyle istediği verilmeyince, bu defa Eren’e saygısızlık ediyor ve buradan da kovuluyor.

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İCAZET İÇİN ÜLKE ÜLKE DOLAŞTI

Şağban’ın çakma şeyhliği bundan sonra başlıyor. Türkiye’de kendisine icazet verecek şeyh bulamayınca soluğu yurtdışında alıyor. Hindistan taraflarına gidiyor, yine kimseden icazet alamayınca Kuzey Afrika yolunu tutuyor. Burada da istediğini alamıyor ve tekrar Türkiye’ye dönüyor. Bu kez adresi daha önce kovulduğu Uşşaki Tarikatı’nın Çorum’daki kolu oluyor. Burada İbrahim İpek Hoca’nın cemaatine katılıyor. Uşşaki Tarikatı’nın merkezi konumundaki Kasımpaşa’daki Asitane, Çorum’a bir mektup yazarak kovulan Şağban’ın tarikata kabulünün usulen yanlış olduğunu ifade ediyor. Bu süre zarfında İpek Hoca vefat ediyor. İddiaya göre bu durumu fırsata çeviren Şağban, “İpek’ten icazet aldım, bu yol bana kaldı” diyerek şeyhliğini ilan ediyor. İpek Hoca’nın ailesi Kasımpaşa’daki tarikat merkezine gelip icazet verilmediğini ifade etse de durum değişmiyor, o yoluna devam ediyor.

OYNAT 00:00 Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar! Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..

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PARA KAYNAĞI KÖRFEZ’DEN

Şağban şeyhliğini garantiye almak için başka kollardan da icazet alma arayışına giriyor. Çakma şeyhin bir sonraki hamlesi Kasımpaşa’daki Uşşaki Asitanesi’ni devre dışı bırakmaya çalışmak oluyor. Asitane’nin 50-100 metre ötesinde bir bina satın alarak kendi dergahını kuruyor. Bu sayede hem mürid devşirmeye çalışıyor, hem de yurtiçi ve yurtdışındaki tüm toplantılarda kendini “Biz Kasımpaşa’daki Uşşakileriz” diye tanıtıyor. Dergahını kurmadan önce küçük bir esnaf olan Şağban’ın tarikatı kısa sürede ilerletmek, binalar satın almak için parayı nereden bulduğu meçhul. Resmi olarak belgelenemese de kaynağın Körfez ülkeleri ve Almanya’dan geldiğini iddia edenler var. Kendi mürşitliğini ilan ettikten sonra tıpkı Fetullah Gülen’i andıran rüyalarla takipçi sayısını artırıyor. İşi “Elimi öpen cennete gider” demeye kadar vardırıp mehdiliğini ilan edenler kervanına o da katılıyor.

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Uşşaki Vakfı Başkanı Muhammed Hikmet Önem: Bizimle bağı yok

Uşşaki Vakfı Başkanı Muhammed Hikmet Önem

Ortalığa saçılan ses kayıtlarında tacizi açık açık itiraf eden Eyüp Fatih Şağban, en büyük zararı Uşşaki Tarikatı’na verdi. Tarikatın ana temsilcisi konumundaki Uşşaki Vakfı Başkanı Muhammed Hikmet Önem’e gelişmeleri sorduk. Kendilerinin 500 yıllık bir geleneğin temsilcisi olduğunu ifade eden Önem, kendisine Nurullah adını veren Şağban’la ilgili çok kez açıklama yaptıklarını belirtti. Şağban’ın kendileri ile bir bağı olmadığını belirten Önem, devletin ve milletin bütünlüğünü hedef alan söylemlerine geçmişte de tepki gösterdiklerini aktardı:

VAKIF YILLARDIR REDDEDİYOR

“5 Ekim 2016 yılında bir açıklama yayınladık. Açıklamamızda Şağban’ın devlet büyüklerimizi hedef alan söylemlerini edep dışı bulduğumuzu ve Uşşaki Cemaati olarak bu söylemlerle ilişkimiz olmadığını ifade ettik. Yine 15 Şubat 2018’de benzer bir açıklama yaptık. 13 Mart 2018’de ise Uşşaki İzmir Kolu, Kula Kolu, Balıkesir Kolu, İnegöl Kolu, Uşşaki Vakfı ve Uşşaki Asitanesi tarafından imzalanan ortak bir bildiri ile bu zatın bizlerle ilgisi olmadığını bir kez daha ilan ettik. Açıklamamızda şu ifadeleri kullanmıştık: “Son günlerde bazı şahıslar Uşşakiliği temsil ediyormuş gibi şeriata ve tarikat adabına uymayan bur takım konuşmalarla gündeme gelmiştir. İşgal etmeye çalıştığı makamın ehli-yetkilisi olmayan ‘elimi öpen cennete gider’ vs. gibi şeriata ve tarikata aykırı saçma sapan beyanlarda bulunan bu şahıs, hiçbir şekilde Usşakiliği temsil etmediği gibi söz sahibi de değildir.

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BUNLARLA MÜCADELE ŞART

Tüm çabalarına rağmen seslerini duyuramadıklarını anlatan Önem, devletin resmi kurumlarına da yazılar yazarak Fatih Nurullah’ın kendileri ile ilgilerinin olmadığını bildirdiklerini söyledi. Önem, “Fatih Nurullah ‘Elimi öpen cennete gider’ sözlerini sarfettikten sonra Cumhurbaşkanımız’a bile bu zatla alakamız olmadığını yazdık” dedi. Şağban’nın tacizini de lanetleyen Önem, çocuklara uzanan şeref yoksunu ellerle mücadelenin herkesin vazgeçilmez görevi olduğunu vurguladı.

Oda’cıların şeyhi

Sahte şeyh Şağban, tuhaf çıkışları ile basına sürekli malzeme oldu. Bugün Şağban üzerinden bazı siyasileri hedef tahtasına koymaya çalışan haber portalları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği dönemde çakma şeyhten övücü ifadelerle bahsetti. O portallardan biri de OdaTV. Soner Yalçın’ın imtiyaz sahibi olduğu OdaTV, haberlerinde Eyüp Fatih Şağban’ için “Tarikat lideri”, “Fatih Nurullah Efendi” ve “Uşşaki lideri” gibi ifadeler kullandı. Sahte şeyh, tarikat adabına aykırı olarak güncel siyasi olaylar konusunda yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

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