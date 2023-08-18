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Çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ne nefret kusan Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni hedef aldı. Söz konusu eğitimin pedagojik bir cinayet olduğunu öne sürerek Belediyeye kin kusan Ataklı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, hem Belediyeyi hem de dini eğitime adeta kin kusan Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

20:37 . 18/08/2023 Cuma
DHA
Çocuklara verilen dini eğitimi hedef alan Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı.

Çocuklara verilen dini eğitimi hedef alan Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'ya 18 Ağustos tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci- yazar Can Ataklı tarafından 18.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi'nin "Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde" çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.





#Can Ataklı
#Sincan Belediyesi
#Dini Eğitim
#Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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