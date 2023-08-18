Çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ne nefret kusan Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin yerli ve milli projelerine karşı hazımsızlığını bir kere daha 'seviyesiz' cümlelerle ifade etti. Daha önceki açıklamalarında, Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara için maket , Togg için "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış" diyen Ataklı bu sefer de İstanbul Finans Merkezi'ne saldırdı. Türkiye’yi finans alanında bir üst lige çıkaracak proje olarak hayata geçen İFM'yi, "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma projesi" cümleleriyle tanımlayan Ataklı, "Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız. Kötü şeylerin merkezi oluruz" şeklinde çirkin sözler sarf etti.