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CHP yandaşı Can Ataklı çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni hedef aldı: Pedagojik cinayet işleniyor

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ne nefret kustu. Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu öne süren Ataklı, "Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz." dedi. Çocuklarına dini eğitim verilmesine karşı çıkmayan ailelerin cahil olduğunu iddia eden Ataklı, "Bu çocuklar bu kafayla büyüdükleri zaman daha sonra para kazanabilecekleri çeşitli mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker." ifadelerini kullandı.

17:09 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP yandaşı Can Ataklı dini eğitim alan çocukların ilerde öğrenme güçlüğü çekeceğini öne sürdü.

CHP yandaşı Can Ataklı dini eğitim alan çocukların ilerde öğrenme güçlüğü çekeceğini öne sürdü.

CHP yandaşı Can Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda AK Parti yönetimindeki Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara verdiği dini eğitimi hedef aldı.


Çocuklar 'beyinsel ölüme' itiliyormuş!

Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu iddia eden Ataklı
, "Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış...Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava..."
dedi.

'Bu çocuklar mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker'

Çocuklarını eğitime gönderen ailelere 'Pedagoji hiç bilmeyen, çocuk eğitimi nedir bilmeyen, bir insanı nasıl yetiştirdiğinden hiç haberi olmayan insanlar' diyerek hakaret eden Ataklı,
"'Bak ne güzel oyunu da öğreniyorlar dinlerini de' diyor. Hayır kardeşim o yaştaki çocuk din konusunu, inanç konusunu, bir takım ibadetleri sadece evde öğrenir. Böyle buralarda oyun adı altında bunları öğretmeye kalkarsan o çocukların beyni körelir. Bunun dinle falan alakası yok. Bu çocuklar bu kafayla büyüdükleri zaman daha sonra para kazanabilecekleri çeşitli mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker. Hayata böyle başlatıyorsun. Büyük bir yanlış."
ifadelerini kullandı.


#Can Ataklı
#Sincan Belediyesi
#AK Parti
#Çocuk
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