CHP yandaşı Can Ataklı çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni hedef aldı: Pedagojik cinayet işleniyor

, "Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış...Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava..."