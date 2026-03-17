Çocuklara işkence devleti

İşgalci İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarına ilişkin veriler, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında çarpıcı boyutlarıyla ortaya konuyor. 2000 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 12 ila 13 bin Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı tahmin ediliyor. Her yıl ortalama 500 ila 1000 Filistinli çocuk İsrail’in askeri gözaltı sisteminde tutuluyor. Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children ve bir partner kuruluş tarafından yürütülen araştırmada, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinden 228 eski çocuk tutuklu ile görüşüldü. Araştırmaya göre, çocukların büyük çoğunluğu gözaltı sürecinin ilk anından itibaren ağır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

GÖZALTI SÜRESİNCE DÖVÜLÜYORLAR

Raporda yer alan bulgulara göre çocukların yüzde 86’sı gözaltı sırasında dövüldüğü, yüzde 69’u ise çıplak aramaya maruz kaldığını belirtildi. Rapor çocukların yaklaşık yüzde 42’si gözaltına alınırken yaralandığını, bu yaralanmalar arasında kurşun yaraları ve kırık kemiklerin de bulunduğunu aktardı. Araştırma, çocukların çoğunun elleri kelepçelenmiş, gözleri bağlanmış şekilde gözaltına alındığını ve daha sonra ailelerinden veya avukatlarından tamamen izole edilerek bilinmeyen merkezlerde sorgulandığını ortaya koydu. Birçok çocuk, sorgu sırasında yiyecek, su ve uyku gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını ifade etti.

CİNSEL TACİZE MARUZ KALIYORLAR

Rapora göre çocukların büyük bölümü tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet içeren sorgularla karşı karşıya kaldı. Çocukların yüzde 70’i tehdit edildiği, yüzde 60’ı ise sopa veya silah dipçiğiyle vurulduğu vurgulandı. Bazı çocuklar ise cinsel nitelikli şiddet ve taciz yaşadıklarını, genital bölgelerine vurulduğunu veya dokunulduğunu kaydetti. Araştırma ayrıca çocukların yüzde 60’ının tecrit hücresinde tutulduğunu ortaya koydu. Bu tecrit süreleri bazı vakalarda bir gün ile 48 gün arasında değişebiliyor. Gözaltındaki çocukların büyük bölümü temel hizmetlere erişimde de ciddi sorunlar yaşıyor. Görüşülen çocukların yüzde 70’i gözaltı sırasında açlık çektiğini, yüzde 68’i ise hiçbir sağlık hizmeti alamadığını aktardı. Çocukların yüzde 58’i aileleriyle görüşme ya da iletişim kurma hakkından mahrum bırakıldığını vurguladı.

EN ÇOK TAŞ ATMAKTAN YARGILANIYORLAR

Filistinli çocukların askeri mahkemelerde yargılanmasına yol açan suçlamaların başında ise çoğu zaman taş atma geliyor. Ancak İsrail askeri hukukuna göre bu suçlama Filistinli çocuklar için 20 yıla kadar hapis cezası anlamına gelebiliyor. İnsan hakları örgütleri, söz konusu uygulamaların çocuk hakları sözleşmeleri ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak İsrail’in çocuk tutuklulara yönelik politikalarının bağımsız uluslararası mekanizmalar tarafından soruşturulması çağrısında bulunuyor.







