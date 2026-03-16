Gazze’de ölen çocuklar için 200 çift ayakkabılık sergi

Nevçarşı Alışveriş Merkezi içinde yer alan Kalyon Kültür Zone’da açılan serginin ev sahipliğini Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu üstlendi. Sergide yer alan ayakkabılar seramikten yapılmış. Kırılgan ama kalıcı bir malzeme olan seramik, savaşın geride bıraktığı yokluğu somut bir hafızaya dönüştürüyor. Sahiplerinden geriye kalan bu ayakkabılar, sanki sahipleri birazdan geri gelip giyecekmiş gibi yerde duruyor. Yanlarında yer alan tablolar ise yıkıntılar içindeki Gazze’yi gösteriyor. Böylece sergi, savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların kaybını güçlü bir görsel dile dönüştürüyor.

“İnsanlığın vicdan yoklaması”

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, serginin Filistin’e destek amacıyla düzenlenen sanat etkinliklerinin devamı olduğunu söyledi. Kalyoncu, son iki yılda Gazze’de 20 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Savaşın en ağır faturasını her zaman çocuklar ödüyor. Çocuk ayakkabısı bize oyunu, okulu ve eve dönüşü hatırlatır. Ama burada yarım bırakılmış çocukluğu ve eve dönemeyenlerin izini görüyoruz. Bu sergi, susturulmuş çocuk sesleri karşısında insanlığın vicdan yoklamasıdır.”

“Sanat, mazlumların sesi olabilir”

Serginin sanatçısı Ali Uslu, Gazze’de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını vurguladı. Uslu, sanatın bu trajediyi görünür kılabileceğini belirterek şöyle dedi: “Gazze’de yaşananlar insanlık için bir vicdan sınavı. Bir sanatçı olarak amacım masum çocukların sesini duyurabilmek. Zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. ‘Sessiz Ayakkabılar’ bu sessizliğin içinden yükselen bir çağrıdır.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise serginin yokluk ve hafıza üzerine düşündürdüğünü söyledi. Bora’ya göre sergideki ayakkabılar, geride kalan izlerin simgesi. Sergi yeni bir söylem üretmekten çok, unutulmaması gereken bir gerçeği hatırlatıyor.







