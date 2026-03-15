İstanbul'un Fethi uluslararası çapta kutlanacak: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan duyurdu

Halime Kirazlı
10:5715/03/2026, Pazar
Turan, gazetecilerle tek tek sohbet etti.
Fatih Belediyesi, sahur programında gazetecileri bir araya getirdi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan programda yaptığı konuşmada İstanbul'un Fethi'ni uluslararsı çapta kutlamayı planladıklarını müjdeledi.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte basın mensupları buluştu. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti.

Fetih Günü kutlamalarına turistler de dahil olacak

Programda konuşan Turan, gazetecilerin zorlu bir görev yürüttüğünü, bir hakikat mücadelesi vererek toplumun ihtiyaç duyduğu ulvi bir vazifeyi yerine getirdiğini söyledi. Başkan, bir müjde de vererek, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ni uluslararası bir etkinlikle kutlamayı planladıklarını aktardı. Başkan, "En önemli günümüz 29 Mayıs Fetih Günü. Bundan sonra fethin, uluslararası düzeyde sempozyumlarla etkinliklere müzikle başka etkinliklerle Fetih Haftası olarak çok boyutlu kutlayacağız. Gerek Yedikule'de gerek Edirnekpaı Mihtimrah'ta büyük etkinliklerle turistlerin de katılacağı bir kutlama hazırlıyoruz" dedi.

Barış sürecinde basın en ön safta

Turan, Türkiye'nin barış sürecinde verdiği mücadele ve kararlılığın en ön safında basın mensuplarının olduğunu dile getirdi. Turan, başta Gazze olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki savaşların son bulmasını temenni ederek sözlerini noktaladı.






