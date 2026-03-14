Albayrak Finans Fatih'te

Faizsiz tasarruf finansmanı sektöründe yenilikçi ve güvenilir çözümler sunan Albayrak Finans, büyüme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Müşteri odaklı hizmet ağını genişletmeyi sürdüren şirket, İstanbul’un önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden Fatih’te yeni şubesini faaliyete açtı. Şubenin açılış programına; Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ve Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta katıldı. Program kapsamında il ve ilçe müftüleri tarafından açılış duası yapıldı. Fatih Kaymakamı Sarılı ile Belediye Başkanı Turan da açılışta konuşma gerçekleştirdi. Açılışa Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca ve Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin de katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Albayrak Finans Fatih Şubesi resmen hizmete açıldı.

BÜTÇEYE UYGUN FAİZSİZ ÇÖZÜMLER

Müşterilerine daha yakın, hızlı ve erişilebilir bir hizmet deneyimi sunma vizyonuyla hareket eden Albayrak Finans, Fatih Şubesi aracılığıyla bölgedeki operasyonel gücünü ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor. Kurum ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz ve esnek alternatif çözümler sunarken, bireylerin bütçelerine uygun planlı tasarruf modelleriyle yatırımlarını şekillendirmelerine imkan tanıyor. Güçlü sermaye yapısı ve şeffaf hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratan Albayrak Finans, faizsiz tasarruf finansmanı modelleri ve kişiye özel ödeme planları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşları Fatih Şubesi'ne davet etti.

ÖNCELİĞİMİZ GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin, şirketin vizyonu ve gelecek hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Albayrak Finans olarak, vatandaşlarımızın birikimlerini en güvenilir ve verimli şekilde yönetmelerine imkan tanıyan faizsiz finansman modelimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak en büyük önceliğimizdir. İstanbul'un kalbi Fatih'te açtığımız yeni şubemiz, müşterilerimize doğrudan ulaşma ve onlara değer katma stratejimizin önemli bir adımıdır. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, yıl sonuna kadar şube ağımızı kademeli olarak genişleterek tasarruf finansmanının avantajlarını ülkemizin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Hâlihazırda 20 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 40'a çıkarmayı hedefliyoruz."
















