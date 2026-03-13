Dünyayı sarsacak 'kabus' senaryosu dev bankadan geldi: Petrolde 2008 rekoru kırılıyor mu?

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda giderek tırmanan krizin faturasını açıkladı. Bankanın karamsar senaryosuna göre, sevkiyat aksamalarının uzaması halinde petrol fiyatları 2008 yılındaki tarihi rekoru geride bırakarak varil başına 150 dolara kadar fırlayabilir. İşte akaryakıt fiyatlarını ve küresel ekonomiyi derinden sarsacak o çarpıcı raporun detayları...
ABD merkezli finans devi Goldman Sachs, enerji piyasalarında deprem etkisi yaratacak yeni petrol analizini paylaştı. Hürmüz Boğazı'nda giderek derinleşen stratejik tıkanıklık, bankanın petrol fiyat öngörülerini ciddi şekilde yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Piyasaları sarsan bu yeni rapora göre, küresel tedarik zincirindeki aksamalar kara altının tarihin en yüksek seviyelerine doğru hızla tırmanmasına yol açabilir.
2026 BEKLENTİLERİ
Bankanın analistleri, piyasaların yakından takip ettiği iki temel gösterge için 2026 yılının son çeyreğine dair tahminlerini yeniden şekillendirdi. Hazırlanan yeni rapora göre, daha önce 66 dolar olarak açıklanan Brent petrol beklentisi 71 dolara çıkarılırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için öngörülen 62 dolarlık hedef de 67 dolar seviyesine yükseltildi. Fiyatlardaki bu yukarı yönlü ivme, aslında şubat ayının son günlerinden bu yana piyasalarda kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bölgesel gerilimlerin fitilini ateşlediği 28 Şubat tarihinden günümüze kadar geçen sürede Brent petrol yüzde 36 oranında değer kazanırken, WTI tarafındaki artış yaklaşık yüzde 39'u buldu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 21 GÜNLÜK KARAMSAR SENARYO
ABD merkezli Eurasia Review platformunda değerlendirilen bu kritik analizin en sarsıcı noktasını, Hürmüz Boğazı'ndaki darboğaz oluşturuyor. Küresel enerji trafiğinin kalbi sayılan bölgedeki aksamaların öngörülenden çok daha uzun süreceğini belirten Goldman Sachs, fiyat tahminlerini sadece bir hafta içerisinde ikinci kez artırmak zorunda kaldı. Başlangıçta sevkiyat krizinin yalnızca 10 gün süreceğini öngören dev banka, mevcut durumda bu sürenin 21 güne kadar uzayabileceği uyarısında bulunuyor.
Bu karamsar senaryo gerçekleşirse, boğazdaki petrol akışı normal kapasitesinin sadece yüzde 10'u gibi son derece kritik bir seviyeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Üstelik olası bir kesintinin ardından piyasaların ve sevkiyatın yeniden normalleşme sürecinin en az 30 günü bulabileceği ifade ediliyor.
147 DOLARLIK TARİHİ REKOR AŞILABİLİR
Tüm bu tedarik zinciri kısıtlamalarının ve bölgesel krizlerin öngörülen takvimi aşması durumunda, küresel ekonomiyi zorlu bir sınav bekliyor. Analistler, krizin derinleşmesi halinde petrol fiyatlarının 2008 yılında varil başına 147 dolarla kırılan tüm zamanların rekorunu geride bırakabileceğine dikkat çekiyor.
Raporun en çarpıcı ve korkutan uyarısı ise kısıtlamaların uzaması halinde fiyatların varil başına 150 dolar gibi akılalmaz bir seviyeye sıçrayabileceği gerçeği oldu. Enerji dünyası şimdi, bölgeden gelecek yeni haberlere kilitlenmiş durumda.