Dünyayı sarsacak 'kabus' senaryosu dev bankadan geldi: Petrolde 2008 rekoru kırılıyor mu?

2026 BEKLENTİLERİ





Bankanın analistleri, piyasaların yakından takip ettiği iki temel gösterge için 2026 yılının son çeyreğine dair tahminlerini yeniden şekillendirdi. Hazırlanan yeni rapora göre, daha önce 66 dolar olarak açıklanan Brent petrol beklentisi 71 dolara çıkarılırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için öngörülen 62 dolarlık hedef de 67 dolar seviyesine yükseltildi. Fiyatlardaki bu yukarı yönlü ivme, aslında şubat ayının son günlerinden bu yana piyasalarda kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bölgesel gerilimlerin fitilini ateşlediği 28 Şubat tarihinden günümüze kadar geçen sürede Brent petrol yüzde 36 oranında değer kazanırken, WTI tarafındaki artış yaklaşık yüzde 39'u buldu.