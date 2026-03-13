AJet filosuna 4 uçak daha kattı

AJet'ten yapılan açıklamada genç filo yapılanması kapsamında TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK tescilli fabrika çıkışlı 4 uçak, şubat ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul’a getirildiği aktarıldı.

Filoya katılan Boeing 737-8 MAX tipi uçakların, kabin donanımı ile yerli üretim 'miligram' koltukların montajının tamamlanmasının ardından şubat sonu ve mart başında tarifeli seferlere başladığı aktarıldı. Yeni katılan uçaklarla AJet filosunda, 17 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olduğu kaydedildi.