Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak

Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak

04:0016/03/2026, Pazartesi
G: 16/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Meryem Yılmaz Jarada.
Meryem Yılmaz Jarada.

Geçmişte sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ankara’ya getirilen 14 yaşındaki Gazzeli Meryem Yılmaz Jarada, TBMM’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirdi.

Annesi Türk, babası Filistinli lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, İsrail ablukası altındaki Gazze’de dünyaya geldi. Meryem’in annesi, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılardan iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi için Ankara’ya getirildi.

2025’TE YARDIM İSTEMİŞTİ

Annesinden ayrı düşen, babası ve kardeşleriyle bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Meryem, ailesi ile Türkiye’ye gelebilmek için birçok girişimde bulundu ancak sonuç alamadı. İki yıl boyunca annesine kavuşacağı günü hayal eden Meryem, 2025’te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istediği bir videoyu yayınladı. Erdoğan’ın talimatıyla Meryem’in bu çağrısını yerine getirmek için harekete geçen Türk yetkililer, Meryem ve kardeşlerinin Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

MECLİS’TE GÖRÜŞTÜLER

Ankara’ya 2025 yılının son aylarında getirilen Gazzeli Meryem, o dönemde AA’ya verdiği röportajda, Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze gelmeyi hayal ettiğini söyledi. Meryem’in o hayali 11 Mart’taki AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleşti. TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meryem’i Erdoğan ile görüştürdü.

ERDOĞAN DUA ETTİ

Turan, görüşmeye ilişkin “Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem’e hoş, güzel sözler söyledi. ‘İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak’ diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu. Meryem sonra grup toplantımıza katıldı. Meryem’in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti” dedi.

ÇOK ŞÜKÜR ONU GÖRDÜM

Meryem de Türkiye’ye teşekkür ederek, “İlk defa Cumhurbaşkanımızla kavuştum. Onunla buluştuk. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim. Türklere çok teşekkür ederim. Allah Gazzeli çocukları, insanları kurtarsın. İnşallah sağ salim, güvenli yaşasınlar” ifadelerini kullandı.



