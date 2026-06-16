PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANMAYACAK MI? MEBBİS Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanır? mebbis.meb.gov.tr

Proje okulları atama takvimine göre sonuçlar bugün içerisinde erişime açılacak. Öğretmen tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Yönetici tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak.