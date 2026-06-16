PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANMAYACAK MI? MEBBİS Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanır? mebbis.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinde gözler sonuçlara çevrildi. Mayıs ayında başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen ve yönetici adayı, MEBBİS üzerinden yayımlanacak sonuçları beklerken görev yapacakları okulları öğrenmek için sorgulama ekranını yakından takip ediyor.
Proje okullarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler için kritik gün geldi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, yerleştirme durumlarını öğrenmek amacıyla MEBBİS ve personel.meb.gov.tr ekranlarına yöneldi.
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak olup atama/görevlendirme 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takviminde belirlenen süreler içinde tamamlanacaktır.
Proje okulları atama takvimine göre sonuçlar bugün içerisinde erişime açılacak. Öğretmen tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Yönetici tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak.