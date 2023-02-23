Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti

Osmaniye ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz” dedi. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin de yer aldığı ziyarette şu mesajları verdi: Ben diyorum ki vatandaşlarıma: Ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.