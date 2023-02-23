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Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremin 248. saatinde enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez’i Ankara’da hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adana’dan tedavi için getirilen diğer çocukları da ziyaret edip moral verdi.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremin 248. saatinde enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez’i Ankara’da hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, depremin 248. saatinde enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez’i Ankara’da hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerinden Ankara’ya dönüşte, hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan’la birlikte önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, depremin 248’inci saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay’dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş’tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni ve Şanlıurfa’dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler’i ziyaret etti. Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan bilgi aldı. Hastane bahçesinde bulunan çocuklara Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından hediyeler dağıtıldı.

SAĞLIK DURUMLARINI ÖĞRENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne geçti. Etlik Şehir Hastanesi kampüsündeki Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği isimler arasında Adıyaman’da, 3 gün kaldığı enkaz altından Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki Songül Göksu ile Hatay’da enkaz altından 3’üncü gün çıkartılan ve Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana’dan Ankara’ya nakledilen 14 yaşındaki İnci Aşit de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremin 248’inci saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

#Deprem
#Aleyna Ölmez
#Recep Tayyip Erdoğan
#Emine Erdoğan
1 saat önce
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Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
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