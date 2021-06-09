Gündem Çocukları Mahmurda canlı bomba yapıyorlar
ANKARA

Çocukları Mahmur’da canlı bomba yapıyorlar

TSK ve MİT’in son operasyonlarıyla darbe vurduğu PKK’nın kuluçka yuvası Mahmur Kampı, terör örgütünün alıkoyduğu çocukların ilk durağı. Kırsalda öldürülmüş veya infaz edilmiş kadınların sahipsiz kalan çocukları, burada ilk olarak ideolojik eğitim alıyor. Beyni yıkanan çocuklar, silahlı eğitimlerin ardından canlı bomba saldırılarında kullanılıyor. Çocuklar, canlı kalkan olarak da ön saflarda tutuluyor.

Burak Doğan Yeni Şafak
Çocukları Mahmur’da canlı bomba yapıyorlar
14 yaşına kadar örgüt üyesi ailelerin yanında kalan çocuklar, sonra silahlı eğitime alınıyor.

TSK ve MİT’in operasyonuyla gündeme gelen Mahmur, terör örgütünün alıkoyduğu çocuklar için ilk durak. Alıkonulan küçük çocuklar ilk olarak Mahmur’a gönderiliyor. Bu çocuklar örgüt üyesi ailelerin yanında önce ideolojik eğitimden geçiriliyor, ardından silahlı eğitime yollanıyor. Örgüt kamplarında gayrimeşru ilişki ya da tecavüz sonrası dünyaya gelen çocuklar da annelerinden alınıp Mahmur’a, yine bu ailelerin yayına yerleştiriliyor. 14 yaşına kadar bu ailelerin yanında kalan çocuklar, örgüt kamplarına yollanıyor. Teslim olan teröristler de ifadelerinde buna dikkat çekti. 2020’nin son aylarında teslim olan H.T., H.B. ve M.Ç. isimli teröristler şunları aktardı:

Duran Kalkan
Duran Kalkan

BM tabelalı PKK kampı
GÜNDEM
BM tabelalı PKK kampı

DURAN KALKAN EĞİTİYOR

  • “Örgüt içinde kadın ve erkekler arasında yaşanan ilişki sonrası hamile kalan örgüt mensupları Mahmur kampına gönderiliyor. Anne hamilelik süresi boyunca ve çocuk doğduktan sonra bir süre çocukla beraber burada kalıyor. Ardından anne yeniden kırsala yollanıyor. Çocuk ise Mahmur’da örgütün belirlediği ailelere veriliyor. Doğum yaptıktan sonra infaz edilen kadınların çocukları da aynı şekilde buraya yollanıyor. Bu çocuklar örgüt elebaşlarından Duran Kalkan’ın gözetim ve sorumluluğunda yetiştiriliyor. Bu çocuklar örgütsel ve ideolojik eğitimler alıyor. Fedai eylemleri için yetiştiriliyorlar.”

Osman Köse
Osman Köse

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
DÜNYA
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Diplomatı şehit eden hücre Mahmur’dan

Mahmur, Türkiye’yi hedef alan bazı saldırıların da kurgu merkezi. 17 Temmuz 2019’da Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden PKK hücresinin Mahmur Kampı ile bağlantısı ortaya çıkmıştı. Suikasti düzenledikten sonra kaçan teröristlerden 2’si Mahmur’a gitmek isterken kıstırılmıştı. Köse’yi öldüren Mazlum Dağ’ın Mahmur’da eğitildiği ortaya çıkmış, Erbil’e 1 saat mesafede yer alan kamptaki bazı şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenmişti. Dağ’ın saldırıdan önceki son 7 gün içinde 4 kez Mahmur’la irtibata geçtiği tespit edilmişti.

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