|
Gündem

Çocukların kavgasına aileler dahil olunca kan aktı: Esenyurt'ta cinayet

Esenyurt'ta iki çocuk grubu arasında başlayan kavgaya aileler karıştı. Çıkan tartışma sonucu 29 yaşındaki N.T. isimli şahıs, A.H. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybederken, cinayetin ardından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Semih Bozkuş
00:14 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Esenyurt'ta bir kişi kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. (Arşiv)

Esenyurt'ta bir kişi kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. (Arşiv)

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocukların başlattığı, daha sonra ailelerin karıştığı kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, olay dün saat 20.00 sıralarında Esenyurt ilçesinin Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi.

Olay saatinden önce mahallede iki çocuk grup arasında kavga çıktı. Bu sırada kavgaya müdahale etmek amacıyla olay yerine A.H. (35) isimli şahıs geldi.

A.H.'nin çocuklarla konuştuğu sırada ise yanına N.T. (29) isimli şahıs geldi. Bir süre sonra, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ikili arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Yaşanan kavga sonucu ise N.T., A.H. isimli vatandaş tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet sonrasında şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.



#Esenyurt
#Cinayet
#Bıçaklı Kavga
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı