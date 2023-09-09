Çocukların kavgasına aileler dahil olunca kan aktı: Esenyurt'ta cinayet

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası emniyet güçleri teyakkuza geçti. Saldırının ardından her gün huzur ve asayiş uygulamalarının yapıldığı ilçede yine ekipler kuş uçurtmadı. Yunus polisleri tarafından Esenyurt ve Bağcılar'da yapılan 'dar alan uygulaması'nda uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.