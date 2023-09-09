Çocukların kavgasına aileler dahil olunca kan aktı: Esenyurt'ta cinayet

Esenyurt'ta bir kişi kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. (Arşiv)
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çocukların başlattığı, daha sonra ailelerin karıştığı kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Elde edilen bilgilere göre, olay dün saat 20.00 sıralarında Esenyurt ilçesinin Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi.
Olay saatinden önce mahallede iki çocuk grup arasında kavga çıktı. Bu sırada kavgaya müdahale etmek amacıyla olay yerine A.H. (35) isimli şahıs geldi.
A.H.'nin çocuklarla konuştuğu sırada ise yanına N.T. (29) isimli şahıs geldi. Bir süre sonra, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ikili arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Yaşanan kavga sonucu ise N.T., A.H. isimli vatandaş tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet sonrasında şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.