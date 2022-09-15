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GAZİANTEP

Coğrafi işaretli 60 ürün için tescil teslim töreni düzenledi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında tescillenen 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerinin teslimi için tören yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Coğrafi işaretli 60 ürün için tescil teslim töreni düzenledi
Gaziantep'in tescilli ürünleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali’nde gerçekleştirilen törende tescilli ürünler hakkında bilgi verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol, 100 coğrafi işaretli üründen 60’ının tescil belgelerini sergiledi. Törende ayrıca, freezedry aracılığıyla dondurulup paketlenen Gaziantep’in yöresel ürünü beyran, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a sunuldu. Sıcak suyu üstüne eklediğinde aynı lezzetini koruyabilen beyranın paketinin açılmaması halinde 25 sene muhafaza edilebileceği bilgisi verildi. Öte yandan törenin devamında Başkan Fatma Şahin ile Bakan Ersoy’a kurutulmuş dondurma ikram edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Gaziantep’i Geliştirme Vakfı, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Oğuzeli Belediyesi’nin girişimleriyle tescil belgesi alan ürünlerden bazıları ise şöyle:
“Gaziantep Simit Kebabı, Fasulyeli Kabak Dolması, Antep Alinaziği, Lebeniye Çorbası, Antep Lebeniye Çorbası, Antep Doğrama, Antep Yoğurtlu Patatesi, Antep Süzek Yapması, Antep Kabaklama, Antep İçli Köftesi, Antep Börek Çorbası, Antep Mumbar Dolması Antep Şekerli Peynir Böreği, Dolangel Tatlısı, Antep Pirpirim Aşı, Antep Yoğurtlu, Antep Katmeri, Antep Sumağı, Nizip Patlıcanı, Oğuzeli Nar Ekşisi.”

Gaziantep'te heyecanlandıran keşif
FOTOĞRAF 15
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Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde bulunan Hamaç Höyük'te, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in danışmanlığında başlatılan kazı sezonunun ikinci etap çalışmaları sürüyor.
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Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, bölgede 15 alanda yapılan çalışmalarda önemli birçok buluntuya rastladıklarını belirtti.
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Orta Demir Çağ tabakalarına kadar indiklerini anlatan Çomak, \"Helenistik tabakada bugün ele geçmiş olan önemli buluntuya rastladık. Tanrı Hermes'in barışı simgeleyen kerykeion denilen asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı. Bu da bizim için önemli bir buluntu.\" dedi.
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Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin de Hamaç Höyük'ün bölgenin orta boyutlu höyük yerleşimlerinden birisi olduğunu belirtti.
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Tahtaköprü Barajı su rezervuar alanından kısmen etkilenecek Hamaç Höyük'teki kurtarma kazılarının temel amacının, bölgenin zengin arkeolojik geçmişine ışık tutacak bilgilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:
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\"Şimdiye kadar yürüttüğümüz kazı çalışmalarında Orta Çağ'dan Orta Demir Çağı'na kadar yerleşim sürekliliği ortaya koyan 7 yerleşim tabakası tespit edilmiştir.
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Kazılarımızda Hamaç Höyük'ün Orta Çağ, Roma ve Helenistik dönemlerde orta boyutlu bir kırsal yaşam alanı olduğu, Orta Çağ'ın geç evresinde yerleşimin güneydoğusundaki yükseltinin bir nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
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Yüzey bulguları buradaki yerleşimin günümüzden ikinci kalkolitik çağa kadar yani 5 bin 500 yıl öncesine tarihlenmektedir. Ama bundan daha eski tabakalar olup olmadığını ilerleyen kazılarda ortaya koyacağız.\"
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Gaziantep'te heyecanlandıran keşif
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Gaziantep'te heyecanlandıran keşif
Gaziantep'te heyecanlandıran keşif! Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke bulundu, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Hamaç Höyük'te kurtarma kazıları kapsamında yapılan çalışmalarda Helenistik döneme ait Tanrı Hermes'in asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı.
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