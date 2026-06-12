Coğrafyamıza saldıranlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan ve 3 saat süren AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. “Müthiş bir kavga götürüyorlar kendi içlerinde” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve özellikle bize kesiyorlar. O kavganın da sebebi bizi göstermeye çalışıyorlar. Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık; bundan sonra da olmayacağız, herhangi bir yorum da yapmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerin de demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz. Devlet Bey’in dediği gibi sokaklarla bu iş olmaz. Bu gidiş onlara daha çok hata yaptıracak gibi görünüyor.”