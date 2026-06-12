Coğrafyamıza saldıranlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in ham maddesi istikrarsızlık ve kaos olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü belirterek “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler’in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, coğrafyamıza saldıranların eninde sonunda hesap vereceğini söyledi.
Kızılay Ödülleri Töreni’ne katılan Erdoğan, Türk Kızılayı’nın 158. yaş gününün ülke, millet, sivil toplum camiası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Tarihin her sayfasında Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşıldığını vurgulayan Erdoğan, “Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz, tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir” dedi.
ŞEFKAT KUCAĞINI AÇTIK
“Kızılay, Filistin’de, Bosna’da, Afganistan’da, Somali’de, Irak’ta, Suriye’de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk milletinin, iç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere bir ensar şuuruyla yaklaştığını ve şefkat kucağını açtığını söyledi.
ENGEL TANIMADAN DEVAM EDİYOR
Türk Kızılayı’nın afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psiko-sosyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürdüğünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor.”
GAZZE’YE 26 BİN TON YARDIM
“Netanyahu’nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, Kızılayımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim’den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptık. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı ‘Gazze, Neşeli Çocuklar Projesi’yle Gazze’deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psiko-sosyal destek faaliyetleri ifa ediyor.”
İSRAİL FİTNE ÜRETİM MERKEZİ OLDU
“Kızılay Gazze Ofisi, eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze’nin yanı sıra Siyonist barbarların hedefi olan Lübnan’da da Kızılay, gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartmaktadır. Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.”
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
“Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler’in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.”
Kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz
- Kızılay’ın geçtiğimiz yıl 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışıyla yeni bir rekora imza attığını hatırlatan Erdoğan, “Kızılayımız, sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor” dedi. Törende canlı bağlantıyla temeli atılan 130 bin metrekare alana sahip Protürk Fabrikası’nın da bunlardan biri olduğunu kaydeden Erdoğan, “Protürk Projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye’yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz” ifadesini kullandı. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarının da Türkiye’nin kendi imkanlarıyla üretileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Silivri’deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz.”
Afetlere hazırlık vizyonu güçlendi
- “Kızılayımız, 190’ı aşkın üyeye sahip Kızılay-Kızılhaç Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur” vurgusu yapan Erdoğan, Kızılay’ın elde ettiği bu başarının aynı zamanda Türk milletinin cömertliğinin, alicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesi olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinde Kızılay’ın tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Kızılay, asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD’ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.
Daha çok hata yapacaklar gibi
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan ve 3 saat süren AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. “Müthiş bir kavga götürüyorlar kendi içlerinde” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve özellikle bize kesiyorlar. O kavganın da sebebi bizi göstermeye çalışıyorlar. Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık; bundan sonra da olmayacağız, herhangi bir yorum da yapmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerin de demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz. Devlet Bey’in dediği gibi sokaklarla bu iş olmaz. Bu gidiş onlara daha çok hata yaptıracak gibi görünüyor.”