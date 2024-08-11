Çok gizli belgelerle yakalandı: Pentagon'da 'Türk' alarmı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI)

, hem ABD hem de Türk vatandaşı olan ve Pentagon için sözleşmeli olarak çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü Virginia eyaletindeki konutunda “devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak” suçlamalarıyla önceki gün gözaltına aldı.