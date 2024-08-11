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Çok gizli belgelerle yakalandı: Pentagon'da 'Türk' alarmı

Pentagon'da mühendis olarak görev yapan Türkiye ve ABD vatandaşı Gökhan Gün, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkarken, güvenlik yetkisini kötüye kullanarak elde ettiği çok gizli belgelerle yakalanarak tutuklandı.

09:22 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:39 - 11/08/2024 Pazar
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Pentagon
Pentagon
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
, hem ABD hem de Türk vatandaşı olan ve Pentagon için sözleşmeli olarak çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü Virginia eyaletindeki konutunda “devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak” suçlamalarıyla önceki gün gözaltına aldı.

2001’den beri ABD’de


FBI beyannamesine göre İstanbul doğumlu Gün’ün, 2001 yılında ABD’ye çalışma vizesiyle geldiği, 2012 yılında oturum izni aldığı ve 2021 yılında ABD vatandaşı olduğu ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtildi.


Virginia eyaletinde iki, Florida ve Teksas’ta birer evi olduğu belirtilen Gün’ün geçen yılın Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.


Görevinden ötürü “Top Secret” yani “Çok Gizli” ibareli belgelere erişim izni olan Gün’ün 10 Mayıs’tan itibaren yasa-lara göre suç sayılan, “Çok Gizli” ibareli devlet sırrı belgeleri iş yerinde çoğunlukla mesai saatleri dışında çıktı alarak evine götürmeye başladığı öne sürüldü.




#Pentagon
#FBI
#ABD
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