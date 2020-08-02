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Gündem Çok konuşulacak iddia İncenin kuracağı partiye 20den fazla CHPli milletvekili geçecek
POLİTİKA

Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin bayram sonrasında yeni bir parti kuracağını iddia etmiş, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni bir iddia da gazeteci Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürdü. İnce ise iddialara karşı sessizliğini koruyor.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Muharrem İnce
CHP'li Muharrem İnce

CHP’li Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce’nin kuracağı öne sürülen partiyle ilgili şu iddialarda bulundu: "Son bilgi: Muharrem İnce'nin partisi hafta içinde kuruluyormuş. 45 kurucu isim varmış. 20'nin üzerinde, yani grup kuracak kadar da milletvekili yeni partiye geçecekmiş. Bu arada İnce neden konuşmaz onu da anlamak mümkün değil."

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Ataklı’dan partiye isim: Adam Kazandı Partisi

Ataklı bir diğer paylaşımında ise İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiği gece gazeteci İsmail Küçükkkaya’ya attığı “Adam kazandı” şeklindeki mesaja atıfla “Yeni partinin adı da AKP. Adam Kazandı Partisi” diyerek eleştiride bulundu.

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  • Ataklı tarafından dile getirilen yeni parti iddialarıyla ilgili henüz Muharrem İnce’den henüz bir açıklama gelmedi.

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