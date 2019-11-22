Çok şaşıracaksınız

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FETÖ’ye büyük bir darbe daha geliyor. “Operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacak” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Onların tekrar bu noktaya gelebileceklerini düşünmüyordum. Ancak FETÖ elebaşı ABD tarafından muhafaza edildiği sürece ‘tehlike bitmiş’ demek zavallılıktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. FETÖ ile mücadele kapsamında yurt içinde büyük bir operasyon hazırlığı yapıldığını belirten Soylu, “Ben onların bu noktada olabileceğini, tekrar bu noktaya gelebileceklerini düşünmüyordum. Ama ortaya çıkarttığımız operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacak. FETÖ elebaşı ABD tarafından muhafaza edildiği sürece, ABD’nin etkisinde bulundurduğu ülkeler onları koruyup kolladığı sürece ‘FETÖ tehlikesi bitti’ demek zavallılıktır” diye konuştu.

LİME LİME OLACAK

PKK’nın 40 yıldır Türkiye’yi bölmeye çalıştığını belirten Soylu, bazılarının meseleyi başka taraflara çekme çabası içinde olduğunu ifade etti. Komisyonda muhalefet milletvekillerinin “Kandil’e hesabını sorun” söylemine yanıt veren Soylu şunları söyledi: “Biz hesabının soruyoruz. Murat Karayılan lime lime olacak.”

‘PARAYI AKTARIN’

  • HDP’li belediyelere görevlendirme konusunda CHP milletvekillerini uyaran Soylu, “Van’ın Saray Belediyesi. Verdiği talimat şu. Talimatı veren kişi Cemil Bayık. Diyor ki acilen paraları hemen aktarıyorsunuz. Faturalarla birlikte. Ve teker teker. Ufak bir belediye 281 bin 845 liralık harcama. 314 bin 984 lira harcama. Fatura var, iş yok. Bunların hepsi tüm belediyelerde söz konusu. Şu anda mülkiye müfettişlerimizin şimdi yaptığı tespit yeni bir tespit. Parayı tek başkanın imzasıyla hiçbir mal almadan, ihale yapmadan, hiçbir şey ortaya koymadan, teker teker alıyormuş gibi gösterip, hemen başka taraflara göndermişler” dedi.

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