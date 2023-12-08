Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon: Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 58 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Hatay'da göçmen kaçaklarıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 58 yabancı uyruklu şahıs İl Göç Merkezine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele çerçevesinde 5 Aralık tarihinde Reyhanlı'da bulunan 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; adreslerde bulunan 58 yabancı uyruklu şahıs İl Göç Merkezine teslim edildi. Aranması bulunan 5 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Aranan şahıstan 2'si tutuklanırken 3'ü hakkında adli işlem yapıldı.