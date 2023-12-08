Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon: Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarılarıyla birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz sularının kapladığı kent merkezinde su seviyesi 1.5 metreyi buldu. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinası, yüksek tonajlı araçlar ve AFAD tarafından botla kurtarılmaya devam ediyor.