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Çok sayıda ekip sevk edildi: Sivas'taki kazada yaralılar var

Sivas'ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde bulunan altı kişi yaralandı.

00:23 - 15/05/2024 Çarşamba
DHA
Sivas'ta hafif ticari araç karşı şeride geçerek devrildi.
Sivas'ta hafif ticari araç karşı şeride geçerek devrildi.

Sivas'ta, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alındılar

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Sivas
#Hafif Ticari Araç
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