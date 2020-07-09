Çoklu baro değil reform: Düzenleme Genel Kurula sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu’nda dün görüşmeleri başlayan baro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. “Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor” diyen Turan, “Bu reform niteliğinde bir düzenleme” ifadelerini kullandı. Turan özetle şunları söyledi: “Teklifin görüşmelerine başladık. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası külliyen yalan.

Bülent Turan

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SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ÇEKECEK

Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek. Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak. Bu kanunda FETÖ’nün ruhu varmış! Hadi oradan diyorum!

BARO BAŞKANLARINA DAVET

Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içeri çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih ettik. 3 temsilci gelsin konuşalım dedik. Ziyaretçi yasağı olduğundan sadece baro başkanlarımıza yönelik Meclis Başkanımız kapıyı açmaya hazır.”