Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Can Naci Kocabaş, Muğla bacasının geçmişinin çok eskiye dayandığını belirterek, “1800'lü yıllardan beri bu bölgede yapılan bir baca sistemi. 28 kiremitten oluşan bir baca sistemi. Dört tarafı açık, özellikle yağmurlu havalarda rüzgârın dört yönden esmesi nedeniyle dört çıkış noktası var. Bu nedenle geri tepmeler bu bacalarda görülmemektedir. Sonuç olarak da bu karbonmonoksit zehirlenmelerine rastlanmamaktadır. Zehirlenme vakalarının hepsi, Muğla bacası olmayan, nizami olmayan evlerden kaynaklanmaktadır. Muğla'da yerel deyişle 'Deli Mehmet' rüzgârları çok değişik yönlerden esiyor dedi.