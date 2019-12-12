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Çorum haberleri... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Çiftçi'den bilgi aldı.

Haber Merkezi AA
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

  • Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor" dedi.

Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kömür sobası zehirlenmelerine son
TEKNOLOJİ
Kömür sobası zehirlenmelerine son

Karbonmonoksit zehirlenmesi olmuyor: 200 yıldır hayat kurtarıyor
FOTOĞRAF 6
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Rize'den sonra en fazla yağış alan Muğla'da 1922 yılındaki Mübadeleye kadar Rum ustaların yaptığı geleneksel Muğla evlerinin bacaları, günümüzde Rum ustaların yanında çalışan Türk'lerin torunları tarafından yapımı hala devam ediyor. Yağmurlu havalarda halk arasında 'Deli Memet' olarak adlandırılan ve her an yön değiştiren poyrazda Muğla bacasından çıkan dumanlar geri tepmeden havaya karışıyor.
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Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engelliyor. 28 adet yağlı kiremitle yapılan bacanın üzeri yağmurdan korumak için kapatılmıştır. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenen 28 alaturka kiremidin taş işçiliğinin inceliğiyle bir bütün oluşturması ve başka bölgelerde kullanılmadığı için Muğla'nın sembolü olmuştur.
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Geleneksel Muğla bacasının çoğunlukla Muğla Merkez ilçe Menteşe, Milas, Yatağan, Ula, Köyceğiz, Ortaca ilçelerde de uygulandığı görülmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Naci Kocabaş, kış aylarında Karbonmonoksit zehirlenmelerinin arttığını belirterek, “Ülkemizde de özellikle İç Anadolu bölgemizde ve Marmara bölgesinde karbonmonoksit zehirlenmelerine oldukça sık rastlanmaktadır. dedi.
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Ardından Muğla bölgemizde iklim şartları tamamen Marmara Bölgesi ve diğer bölgelere benzemekle beraber bizim gözlemimiz karbonmonoksit zehirlenmelerini oldukça az görmekteyiz. Biz bunu bilimsel çalışma olarak, sağlık kayıtlarını incelediğimizde Muğla bölgesinde yılda çok düşük 20-30 kişi zehirlenme vakalarının yaşandığını tespit ettik. Bu oranları belde iklim şartlarının yaşandığı diğer bölgelerle kıyasladığımız zaman oldukça düşük olduğunu gördük. Bu zehirlenme vakasını yaşayan insanları geriye dönük incelediğimizde, zehirlenme olanların evlerinde Muğla bacası olmadığını gördük. Muğla bacası olan evlerde zehirlenme vakaları görülmemektedir şeklinde konuştu.
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Prof. Dr. Can Naci Kocabaş, Muğla bacasının geçmişinin çok eskiye dayandığını belirterek, “1800'lü yıllardan beri bu bölgede yapılan bir baca sistemi. 28 kiremitten oluşan bir baca sistemi. Dört tarafı açık, özellikle yağmurlu havalarda rüzgârın dört yönden esmesi nedeniyle dört çıkış noktası var. Bu nedenle geri tepmeler bu bacalarda görülmemektedir. Sonuç olarak da bu karbonmonoksit zehirlenmelerine rastlanmamaktadır. Zehirlenme vakalarının hepsi, Muğla bacası olmayan, nizami olmayan evlerden kaynaklanmaktadır. Muğla'da yerel deyişle 'Deli Mehmet' rüzgârları çok değişik yönlerden esiyor dedi.
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Geleneksel Muğla evlerinde bulunan Muğla Bacası'nın Türkiye'de bir başka örneğinin bulunmaması nedeniyle bugün Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası halen Muğla Bacalı logoları kullanmaktadır.
Karbonmonoksit zehirlenmesi olmuyor: 200 yıldır hayat kurtarıyor
Muğla'nın simgesi 'Muğla Bacası' üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Naci Kocabaş tarafından yapılan bilimsel araştırmada, Muğla Bacalı evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanmadığı ortaya çıktı.
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