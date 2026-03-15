Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

20:0715/03/2026, Pazar
DHA
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Bağcılar Mahallesi’nde meydana gelen kazada devrilen minibüsteki yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum’da otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bağcılar 6'ncı Cadde ile Bağcılar 73'üncü Sokak kesişiminde meydana geldi. Abdulsamet Ş. yönetimindeki 19 AAV 712 plakalı otomobil ile Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


