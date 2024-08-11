Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı: 5 milyon kişiye hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gerekenin Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsrifler olduğunu söyledi. Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “SGK'ye borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok" ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI SİYASİ HASETLİK

Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Muhalefet, hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak, bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon olan iddialarla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok hem de ülkemize çağ atlatacak, hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz, bunun adı siyasi hasetliktir."

HER İŞE MUTLAKA KULP TAKTILAR

Muhalefetin bunu ilk defa yapmadığını, benzer iddia ve ithamlarla daha önce de defalarca karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Şehirlerimize kazandırdığımız her bir esere 'Ne gerek var' diyerek, 'İsraf' diyerek, 'Parayı betona gömüyorlar' diyerek karşı çıktılar. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmaray'a kadar yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar" diye konuştu. Ağustosun ilk haftasında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, “Emin olun yine aynısı burada da yaşanacak. Muhalefet Çukurova Havalimanı'na dair öngörülerinde de yanılacak" dedi.

DEPREM GEREKÇESİ AKIL TUTULMASI

Her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak han-ı yağma misali, ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır. Çukurova Havalimanı'nı depremi öne sürerek eleştirmekse tam bir akıl tutulmasıdır. Soruyorum sizlere daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması, deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi rahatlatır mı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi zorlaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

5 milyon kişiye hizmet verecek

Havalimanının Adana'ya 35, Mersin'e 40 kilometre mesafesinin olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Yani her iki şehrimizin de tam ortasında konumlanmıştır. Havalimanımız, Mersin ve Adana ve Mersin ile birlikte Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla da 5 milyonu aşkın insanımıza hizmet verecek."

KARGO HACMİNİ İKİYE KATLAYACAK

48 uçak kapasiteli havalimanında, 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.

Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor. Havaalanı, 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak .

10’uncu yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yapıldı. Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün millete hizmet yolculuğunun Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin takdiriyle 10 yıl önce bugün 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Erdoğan'ın farklı zamanlarda çekilmiş 4 fotoğrafına da yer verildi.

Heniyye'nin oğullarına taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.







