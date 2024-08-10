Şehit lider, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin "Filistin için 3 Ağustos'ta meydanlara çıkın" vasiyetine riayet eden on binlerce vatandaş Ayasofya Meydanı'na akın etti. Mitingde konuşan Hamas Lideri Talal Nassar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Müslüman Türk lider, kimse bizim yanımızda durmazken bizden yana oldu" diyerek "cesur" Türk milletine teşekkür etti.