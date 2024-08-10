|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Ali arasında kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü belirttiği de ifade edildi.

Semih Bozkuş
22:10 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:31 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü söyledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ettiği bildirildi.

Etiyopya'ya Somali'nin birliğine yönelik mesaj

Öte yandan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya’dan Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.

"Filistin davasında insanlıktan yana duruş"

İsrail’in Gazze’de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Etiyopya Başbakanı
#Abiy Ahmed Ali
#Telefon Görüşmesi
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?