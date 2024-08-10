Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü söyledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ettiği bildirildi.
Etiyopya'ya Somali'nin birliğine yönelik mesaj
Öte yandan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya’dan Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.
"Filistin davasında insanlıktan yana duruş"
İsrail’in Gazze’de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.