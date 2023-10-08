Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde genel başkan ve parti kurulları seçimi tamamlandı. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de, mevcut MKYK üyelerinden 49'u yeni MKYK'de yer almazken 26 isim yerini korudu. MKYK'de 18 kadın, 57 erkek yer aldı. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin gibi önemli isimler bulunuyor. Peki, AK Parti MKYK listesi belli oldu mu, kimler var? MKYK yedek üyeleri kimler? İşte listesinin tamamı.