Cumhur İttifakı’nda kongre zamanı

Cumhur İttifakı’nda kongre dönemine girildi. MHP’de bu perşembe kongre günü. AK Parti’de de haftaya çarşamba büyük kongre yapılacak.

Sembolik bir startla 9 Ağustos 2020'de kongre sürecine Samsun İlkadım ilçesinden başlayan MHP, il ve ilçe kongrelerini Kasım ayında tamamladı. "İstikbal İçin Birlik, İstiklal İçin Dirlik" ve "Kazanan Türkiye Olacak" sloganlarını belirleyen MHP, 13. Olağan Büyük Kurultayı’nı perşembe günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapacak. Kurultayda MHP lideri Devlet Bahçeli tek aday. MHP’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı verecek. Bahçeli, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyecek.

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İNANDIĞIN YOLDA YÜRÜ

Aralık 2019'da 7. Olağan Kongre takvimini başlatan AK Parti de sloganını "Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü" olarak belirledi. Teşkilatlarda yüzde 65 yenilemeye giden AK Parti 24 Mart çarşamba günü Ankara Arena ‘da kongresini toplayacak. Gözler MKYK gibi parti organlarındaki değişime ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni döneme yönelik vereceği mesajlara çevrilecek.

GÜNDEM YENİ ANAYASA VE SPK KANUNU

Kongrelerin ardından AK Parti ve MHP öncelikle Siyasi Partiler Yasası üzerinde çalışacak. AK Parti kongreden sonra hazırladığı taslağı önce Erdoğan’a sunacak. Ardından da taslak metin MHP’ye gidecek. İki parti taslak metin üzerinde çalışacak. Mutabık kalınan metin TBMM'ye sunulacak. Ardından da sivil anayasa için alışmalara başlanacak.

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GÜNDEM MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil