Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamı kazanacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, esnafın en büyük sorunlarından birinin otopark olduğunu belirtip, "Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle 50 indirime gideceğiz. Beş yıl içinde yapacağımız toplam 100 bin araç kapasiteli yeraltı otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz. Biz otopark yıkan değil yapan olacağız. Kemeraltı esnafının en büyük derdinin otopark olduğunu biliyorum" diye konuştu.