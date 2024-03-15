Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum iftarda gençlerle buluştu: Kendi işinizi kurmanız için tüm destekleri sunacağız

"Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin lira olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Sizlere ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki kez otobüs biletinizin yarısını ödeyeceğiz. Öğrenci evinde kalan kardeşlerimiz için aylık 25 metreküp doğal gaz desteğini İstanbul'da okuyan her bir öğrenci evine vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak da zor olmayacak. 50 bin liralık maddi destekle yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle 'Mekanİstanbul'ları hizmete alacağız. 'Kitaphane'leri ve 'kitap-kafe'leri 39 ilçemizde süratle açacağız. 'İBB BİKAHVE' uygulamamızla üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında sizlere kahve hizmeti sunacağız. Sizi kahvesiz bırakmayacağız."