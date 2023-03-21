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Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplaması gereken 11 isim belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK), cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; söz konusu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplayıp seçime girebilecek.

22:01 . 21/03/2023 Tuesday
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre,
Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'
ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

Söz konusu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplayıp seçime girebilecek.



#YSK
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