Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplaması gereken 11 isim belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a da evraklarında eksik olduğu belirtilerek tamamlanması için bugün saat 17.00'ye kadar süre verildi.