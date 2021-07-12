Gündem "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Bülent Kuşoğlunun istifası gündemde
POLİTİKA

"Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Bülent Kuşoğlu'nun istifası gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasında bulunan, yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun, yapılan açıklamadan memnun olmadığını bizzat Kuşoğlu'na aktararak tepki gösterdiği ifade ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu diyen Bülent Kuşoğlunun istifası gündemde
Bülent Kuşoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sürpriz ve en net açıklama, kurmayının ağzından çıkmıştı.

En net açıklama kurmayından

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya İlçe Başkanlığı’nın tadilatının tamamlanmasının ardından ilçe başkanlığı önünde bekleyen partililere seslenmesinde “Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İstifa etmeyi düşünüyor

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, Korkusuz Gazetesi'ndeki köşesinde Bülent Kuşoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tepkisi sonrası istifa etmeyi düşündüğünü yazdı.

Kılıçdaroğlu bizzat iletti

Yarkadaş, Kuşoğlu’nun yaptığı bu açıklamadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hoşnut olmadığını ve bu düşüncesini Kuşoğlu’na ilettiğini öne sürdü.

Yaşanan sürecin ardından Kuşoğlu'nun Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
GÜNDEM
CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP’li Engin Altay: Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek
GÜNDEM
CHP’li Engin Altay: Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
OYNAT 00:20
CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kuşoğlu konuşmasında, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Dünyası başına yıkıldı

Dünyası başına yıkıldı

​Babasının para kazanmak için kullandığı bisikleti çaldırdı.
Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

Osmanlı belgeleri çöpten çıktı

​Cumhurbaşkanlığı arıyordu Kadıköy'deki bir sahafta bulundu.
Tarlayı sürerken şoke oldu

​Sert bir cisme çarpan çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

​FETÖ anayasal düzen yerine gayri meşru bir iktidar oluşturmaya çalıştı.

​Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.