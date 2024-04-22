Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yurt dışı ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılandı.





#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra gittiği Irak'ta resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/FQYmdf3XAB — Yeni Şafak (@yenisafak) April 22, 2024

Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid





Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki resmi temasları kapsamında, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması'nın da dahil olduğu anlaşmalar imzalandı.

'Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.





Gazze vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.









Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aralarında olduğu kalabalık heyetin ilk durağı başkent Bağdat olacak. Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.





Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek.





Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.









"SÜRPRİZ BİR ANLAŞMA İMZALANACAK"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Erdoğan ile Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.









20 anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi: “Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak.”









ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME

Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, “Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar” ifadelerini kullandı. Fidan, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti. Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.





ÇABALARIMIZ SÜRECEK

Filistin’deki katliamlara dadeğinen Fidan, “İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek” dedi.

Kalkınma Yolu Anlaşması nedir?

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.











