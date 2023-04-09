Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta destan yazacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te katıldığı toplu açılış törenindeki konuşmasına ramazan ayını tebrik ederek başladı.





Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.





Deprem bölgesinde şu anda enkazın kaldırıldığını, en yakın zamanda konutları bitirerek hak edenlere teslim etme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Buradan, afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Buradan bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde ramazanı geçiren Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Buradan her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyorum." diye konuştu.





Tören alanındaki bir kişinin seccade göstermesi üzerine Erdoğan, "Seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niçin gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz." ifadelerini kullandı.





"Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin dertleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:





"Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Asya'ya kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Rabb'imizden bu Ramazan-ı Şerif'in coğrafyamızdaki zulüm, açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son ramazan olmasına dua ediyoruz. Kardeşlerim bugün bir kez daha Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Pendik'in vefalı, yürekli, mert, kadirşinas insanlarıyla kucaklaşmanın sevinci içindeyim. Biz, tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Bilhassa şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Hani hep diyorum ya ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte şu muhteşem katılım buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum, emniyete dedim ki 'Bugünkü bu törene katılım ne?' Aldığım cevap şu: '50 bin.' Yürüyoruz. 'Yürüyecek bu millet arkandan' diyorlar."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar. Siz kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceksiniz. İstismarla sağa sola savrulanlara benim milletim gereken dersi verecektir.





Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Balkanlardan Kafkaslara kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son Ramazan olmasına dua ediyoruz.





Törene katılım 50 bin





Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.





'Hizmet yolculuğumuz sürüyor'





Bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bakımsızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i asla unutamadık. Bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün yollarıyla parklarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. İlçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum. Hizmet yolculuğumuz sürüyor. 168 yatırımı bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz.





Sağlıkta, ulaşımda ve diplomaside attığımız adımlar devam etmektedir. Bu zamana kadar bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok 1994 yılından beri karnemiz ortada. Salgın döneminde inşa ettiğimiz hastaneler dünya ile yarışır hale geldi. Tek gayemiz vatandaşlarımızın refah ve esenliğini sağlamaktır.





Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli Togg'u yollara uğurladık.





Kentsel dönüşüm müjdesi verildi





Bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaştan rızalarını aldık. 1747 konut 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.



