Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin insan deprem bölgesinde görev aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





6 Şubat, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket. İlk andan itibaren depremzedelerin yardımına koştuk. Yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi.





Bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik.





Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık.





Yeni konutlar için çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Zemin etüd çalışmaları biten bölgelerde inşaat çalışmalarına hemen başlıyoruz. Ülkemizin her yanından ihtiyaçları bölgeye gönderdik.





Bakanlarımız, milletvekillerimiz vatandaşlarımızın yanında oldu. Şimdiye kadar 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

Kullanma suyundaki sorun hala çözülmedi. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.





"Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık''





Neredeyse yarım milyon insan Deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı.





Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma gösteren herekse milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. İki kez Hatay'a geldik. Taziye dileklerimizi sunduk, gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a geliyorum. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Sayın bahçeli ile bu ziyaretleri yaptık Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız.





Koordinatör bakanlarımız hep buradaydı. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Başbakanlığımdan bugüne HATAY’a yaptığımız alt yapı üst yapı yatırımlarımızı Hataylı kardeşlerimiz çok iyi bilir.





Çiftçiler, esnafa ve vatandaşlara destek verdik, vereceğiz. Kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir, büyük felaketi yaşadığımız dönemde böyle bir iftira içine dirilir mi? Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemekttir.









MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;





35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu.





Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var.





Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerini ziyaret edecek





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan, Samandağ, Antakya ve Defne'yi ziyaret edecek.

Ayrıntılar geliyor...







