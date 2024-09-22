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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Emine Erdoğan'la TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Emine Erdoğan'la TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

20:4422/09/2024, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği ABD'nin New York şehrinde, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#BM
#Genel Kurul
#New York
#TURKEN Foundation
#Emine Erdoğan

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