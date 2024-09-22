Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: Emine Erdoğan'la TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı saldırılarına ilişkin, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor." dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğini söyledi. Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz bu beraberliği bir an önce gösterelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.