|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Shaheen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

16:14 - 20/02/2024 Salı
Diğer
Recep Tayyip Erdoğan - Jeanne Shaheen
Recep Tayyip Erdoğan - Jeanne Shaheen
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, ABD'li Senatör
Jeanne Shaheen
'i makamında kabul etti.

Görüşmenin fotoğrafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Erdoğan Dijital Medya' sosyal medya hesabından paylaşıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği için uzlaşma yollarını arayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği için uzlaşma yollarını arayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Yargıda reformları sürdürüyoruz. Adalet sistemimizin mevzuatı geliştirmeye devam ediyoruz. Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Yeni Anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir Anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır.'





#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#Senatör
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru formu yayınlandı mı, başvuru şartları neler? PA.edu.tr bekçi alımı...