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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidecek. Erdoğan, genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek.

21:08 . 15/09/2023 Cuma
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de BM Genel Kurulu'na hitap etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de BM Genel Kurulu'na hitap etmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD’de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi"
temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üst düzeyli temas ve görüşmeler gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

Erdoğan, ABD’de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#ABD
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