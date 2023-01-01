Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de BM Genel Kurulu'na hitap etmişti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD’de olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan üst düzeyli temas ve görüşmeler gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.
Erdoğan, ABD’de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.