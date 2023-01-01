Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek

"Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi"