Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

NATO Liderler Zirvesi için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminde kritik konular var. Terörle mücadele, Gazze, Suriye ve Ukrayna’da kalıcı barış için Türkiye’nin tezlerini paylaşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la da bu konuları baş başa değerlendirmesi öngörülüyor.