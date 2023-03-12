Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetleri aşamayanlar fitne fesat uyduruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Katar 10 bin konteyner sözü verdi. Şu ana kadar bin tane geldi, 4 bini yolda ve bir ay içerisinde 10 bine tamamlanacak.





Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk.





Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz buradaydı hep birlikte el ele verdiler dayanışmayla arama kurtarma ekipleriyle bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Afetleri aşamayanlar fitne fesat uyduruyorlar.





Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk.





Hamdolsun, kısa sürede zorlukları aşarak arama kurtarmadan gıda-giyim yardımına kadar tüm çalışmaları yoluna koyduk.





Kalıcı konutların inşasına başladık. Bir yıl içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını tamamlayarak acil ihtiyacı gidereceğiz.





Sizlerden biz 1 sene müsaade etmenizi bekliyorum. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız.



